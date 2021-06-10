Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı
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Bilim insanları, "bakterili sivrisinek" kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı

Bilim insanları, 'bakterili sivrisinek' kullanarak dang humması vakalarını yüzde 77 azaltmayı başardı
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Bilim insanları, sivrisinekleri dang virüsünü yayma kabiliyetini azaltan bir bakteri ile enfekte ederek dang humması vakalarını yüzde 77, enfeksiyon kaynaklı hastaneye yatış oranlarını yüzde 86 düşürmeyi başardıklarını açıkladı.

Bilim insanları, sivrisinekleri dang virüsünü yayma kabiliyetini azaltan bir bakteri ile enfekte ederek dang humması vakalarını yüzde 77, enfeksiyon kaynaklı hastaneye yatış oranlarını yüzde 86 düşürmeyi başardıklarını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde, dang hummasını yayan sivrisineklerle mücadele amacıyla bir deney gerçekleştirdi.

Deneyde, dang virüsünü yayma yeteneğini azaltan ve "doğal mucize" olarak nitelendirilen, "Wolbachia" isimli bakteriyle enfekte olmuş sivrisinekler kullanıldı.

Bulguları New England Journal of Medicine bilimsel dergisinde yayımlayan deneyde, 5 milyon sivrisinek yumurtası Wolbachia bakterisiyle enfekte edildi.

Yumurtaları, şehirde her 2 haftada bir su kovaları içine bırakan araştırmacıların, enfekte bir sivrisinek popülasyonu oluşturma süreci 9 ay sürdü.

Deneyin sonucunda, Wolbachia bakterili sivrisineklerin, 24 bölgeye ayrılan şehrin yalnızca yarısında salıverilmesiyle dang humması vakalarında yüzde 77, enfeksiyon kaynaklı hastaneye yatış oranlarında ise yüzde 86 düşüş olduğu belirlendi.

Araştırma ekibinden Dr. Katie Anders, sonuçları çığır açıcı olarak nitelendirirken, "doğal mucize" şeklinde tanımladığı bakteri sayesinde umduklarından daha büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Dünya Sivrisinek Programı ekibi, elde edilen sonuçlara göre, çalışmanın, dang humması hastalığını ortadan kaldırılmak için imkan sağlayabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, "Wolbachia" bakterisinin, dang hummasına neden olan virüsün sivrisineklerde yaşamasını mümkün kılan kaynakları engellediğini belirtirken, bakterinin sivrisineklere herhangi bir zarar vermediğinin de altını çizdi.

Dang Humması her yıl 400 milyon kişiye bulaşıyor

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Her yıl yaklaşık 400 milyon kişiye bulaşan ve ölümlere de neden olabilen salgın hastalık, kırık kemik ağrılarına benzer belirtilere sahip olduğu için "kırık kemik humması" olarak da anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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