Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar

Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar -Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve şiir türünde 2 kitap yazdı Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve...

Bilgisayarları yoktu, cep telefonları ile kitap yazdılar

-Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve şiir türünde 2 kitap yazdı

SİVAS - Sivas'ta çift yumurta ikizleri kız kardeşler bilgisayarları bozulunca cep telefonları ile polisiye ve şiir türünde 2 kitap yazdı.

Sivas'ta 17 yaşındaki Nazlıcan Kılıçkaya ve Kevser Kılıçkaya isimli ikiz kız kardeşler bir süre önce kitap yazmaya karar verdi. Eserlerini oluşturmak için bilgisayar başına oturduklarında ise bilgisayarları bozuldu. Ancak iki kardeş kitap yazma isteklerinde vazgeçmedi ve bu süreçte cep telefonlarını kullandı. Nazlıcan Kılıçkaya polisiye türünde 300 sayfalık, Kevser Kılıçkaya ise 20 şiirden oluşan 47 sayfalık bir eser ortaya çıkardı. İkiz kardeşlerden Nazlıcan Kılıçkaya kitabını 1 yılda, Kevser Kılıçkaya ise 6 ayda tamamladı. Kardeşlerin annesi Fadime Kılıçkaya ve babası Mustafa Kılıçkaya ise evlatları ile gurur duyduklarını ifade etti.

1 ay boyunca telefon başından kalkmadı

Polisiye türünde kitap yazan Nazlıcan Kılıçkaya, kitabını yetiştirmek için bir ay boyunca telefonun başından hiç kalkmadığını belirterek, "Türk polisiyesine olan ilgim Gonca Çiftçioğulları sayesinde başladı. Ben de dedim ki insanlar hep yabancı yazarları okuyor. Türkçede de her türlü eser veriliyor ama polisiye türüne bir önyargı var. Bu önyargıyı kırmak istedim. Aynı zamanda Türk yazarlarımızın da polisiye ve gerilim alanında güzel eserler verebileceğini kanıtlamak istedim. Bu benim ilk eserim. İllaki bazı eksikliklerimiz olacaktır. Bunu zamanla geliştirebileceğime, ilerleyebileceğime inanıyorum. En önemlisi de gençlere örnek olmak istiyorum. Gençler hayal kurmaktan vazgeçmesinler. Bu benim 7- 8 yıllık hayalimdi. Okuduğum kitaplara baktıkça hep istiyordum. Bu kitapları okurken neden yazan kişi ben olmayayım ki, neden yazar olmayayım ki diye düşündüm. Bunun hayaliyle yazmaya başladım. Sağolsun arkadaşlarım, annem, kardeşim, öğretmenlerim çok destek oldular. Kitabımın konusu Seçil Aksoy adında 3yıl önce kayıp olan genç bir kızı anlatıyor. Bu seçil Aksoy çerçevesinde gelişen bir dosya. Ben o kadar çok emek verdim ki bunu anlatamam size. Ancak görürseniz inanırsınız. 1 ay boyunca yetiştirmek için telefonun başından hiç kalkmadım neredeyse. Sonunda da neyse ki bitirdim ve gönderdim. Kuruldan geçti. O şekilde kitabım onaylandı ve Şubat'ta çıktı" dedi.

Yazdığı bütün şiirleri şahit olduğu olayları yansıtıyor

Şiir kitabı oluşturan Kevser Kılıçkaya İse, "Şiir yazmak nefes almak gibi ir şey benim için. İlk 14 yaşında başladım. Sivaslı yazar ve şairimiz olan Bilal Tırknakcı sayesinde başladım. Okulumuza söyleşiye geldiğinde tanışmıştık kendisiyle. İlk şiirimi onunla yazdım ve çok beğendi. O an benim için çok değerliydi. Şiirimi beğenmesi ve beni alkışlaması çok değerliydi. Dedim ki ben neden yapmayayım. İnsanlar için bir ses olmayayım diye düşündüm. Zaten şiirlerim gerçek olaylardan, bizzat şehit olduğum olaylardan oluşuyor. Bu hayatta en korktuğum şey kendim için yaşamak. Ben yazdığım zaman acılara ortak oluyorum ve onları daha iyi anlıyorum. Rabbim nasip ederse de bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum. Bu kitapta benim hocalarımın da çok katkısı var. Yaşayarak yazınca insan okuduğu zaman onu hissediyor. Bende bunu elimden geldiğince hissettirmeye çalıştım ve umarım bu kitapla insanların gönlüne az da olsa dokunabilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı