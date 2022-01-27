Bilgisayar korsanlarının video oyununa yaptığı siber saldırı sonrası Andorra'nın internet ağı çöktü

Son zamanların en popüler Netflix dizisi olan Squid Game'in Minecraft'ta düzenlenen turnuvasına bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı yapıldı. Turnuvaya yapılan siber saldırı sonucunda Andorra'nın internet ağında iki gün boyunca erişim sıkıntısı yaşandı.

SALDIRI SONRASI ÜLKENİN İNTERNET AĞI ÇÖKTÜ

Avrupa'da Fransa ve İspanya sınırları arasında 468 km² yüzölçümüne sahip Andorra'da gerçekleşen 100 bin dolar değerindeki büyük ödüllü Minecraft turnuvasına yapılan siber saldırı sonrası, Andorra Telecom müşterilerinin internet ve 4G hizmetinde iki gün boyunca aksaklık yaşandı.

SALDIRININ NEDENİ ANLAŞILDI

Yapılan saldırının amacı Andorralı yayıncıların katılmasını engelleyip turnuvanın 100 bin dolar değerindeki büyük ödülünü almaya çalışmaktı. Yapılan saldırı etkili oldu ve Andorralı yayıncılar turnuvadan elendi, ancak saldırıyı kimin yaptığı henüz bulunamadı.

HACKERLARIN BULUNMASI İÇİN PARA ÖDÜLÜ TEKLİF EDİLDİ

Turnuvada yer alan Auron ve Rubius adlı Twitch yayıncıları saldırıdan sorumlu kişilerin bulunması için para ödülü teklif etti. Yayıncılar, bilgisayar korsanlarını bulacak kişi için 10 bin dolar para ödülü teklif ettiğini bildirdi.