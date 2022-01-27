Bilgisayar korsanlarının video oyununa yaptığı siber saldırı sonrası Andorra'nın internet ağı çöktü
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Bir grup bilgisayar korsanı tarafından Minecraft adlı video oyunundaki 100 bin dolar ödüllü turnuvaya düzenlenen siber saldırı sonrası, Fransa ve İspanya sınırları arasında yer alan Andorra'nın internet ağı çöktü.
Son zamanların en popüler Netflix dizisi olan Squid Game'in Minecraft'ta düzenlenen turnuvasına bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı yapıldı. Turnuvaya yapılan siber saldırı sonucunda Andorra'nın internet ağında iki gün boyunca erişim sıkıntısı yaşandı.
Avrupa'da Fransa ve İspanya sınırları arasında 468 km² yüzölçümüne sahip Andorra'da gerçekleşen 100 bin dolar değerindeki büyük ödüllü Minecraft turnuvasına yapılan siber saldırı sonrası, Andorra Telecom müşterilerinin internet ve 4G hizmetinde iki gün boyunca aksaklık yaşandı.
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Yapılan saldırının amacı Andorralı yayıncıların katılmasını engelleyip turnuvanın 100 bin dolar değerindeki büyük ödülünü almaya çalışmaktı. Yapılan saldırı etkili oldu ve Andorralı yayıncılar turnuvadan elendi, ancak saldırıyı kimin yaptığı henüz bulunamadı.
Turnuvada yer alan Auron ve Rubius adlı Twitch yayıncıları saldırıdan sorumlu kişilerin bulunması için para ödülü teklif etti. Yayıncılar, bilgisayar korsanlarını bulacak kişi için 10 bin dolar para ödülü teklif ettiğini bildirdi.