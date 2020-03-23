Bilgili: "Şiddetli kınıyoruz" AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında köpeklerin açlıktan birbirini yemesinin insanlık ayıbı ve suçu olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında köpeklerin açlıktan birbirini yemesinin insanlık ayıbı ve suçu olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Başkan Bilgili, yaptığı açıklamada, Kozan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Barınma Merkezinde yaşananların ve ortaya çıkan görüntülerin vahşet ve insanlık suçu olduğunu ifade ederek, "Belediye yetkililerini şiddetle kınıyoruz. Sorumluların cezalandırılması sürecinin takipçisi olacağız. Hayvanların daha iyi şartlarda yaşamını devam ettirebilmesi için AK Parti Adana İl Başkanımız Mehmet Ay'ın destekleriyle çalışma başlatacağız. Konu siyaset üstü bir konu olmakla beraber bu konuda tüm kurumlar bir araya gelerek bu sorunu acilen çözmemiz gerekmektedir. Yaşanan olay Kozan'ımıza maalesef yakışmamış ve derinden üzmüştür. AK Parti belediyeleri olarak bu konuda bir çok güzel örnekler bulunmakta. Belediye yönetimi ile istişare ederek bu projeleri ilçemizde hayata geçirebiliriz. Sokak hayvanları konusunda bir çok örnek çalışma var, destek vermeye hazırız. Kamuoyunun vicdanını yaralayan bu görüntülerin ardından sık sık barınağımız hakkında bilgi almaya ve destek vermeye Kozan AK Parti ve AK Parti meclis üyelerimiz hazırdır. Bu konunun il yönetimimiz ile birlikte takipçisi olacağız. Sokak hayvanlarının korunması ve sağlıkla yaşam sürmeleri için gereken neyse yapmaya hazırız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA