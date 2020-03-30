Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyor.

Korona virüse karşı mücadele yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Büyükşehir'e bağlı Bilgievleri de üç boyutlu (3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başladı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.

Ürettikleri maskenin özellikleri hakkında bilgiler veren Bilgievi 3D tasarım eğitmeni Fatih Acar, "Maalesef bir virüsle mücadele içindeyiz. Bilgievi olarak neler yapabiliriz noktasında düşündük ve bu şekilde maske üretmeye karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA