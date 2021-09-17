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Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni dernek binası Ankara'nın Ümitköy Mahallesinde açıldı.

Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı

ANKARA - Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni dernek binası Ankara'nın Ümitköy Mahallesinde açıldı.

Bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olma amacı taşıyan Bilgi Güvenliği Derneği, yeni binasına kavuştu. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da katıldı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel açılışta yaptığı konuşmada, "Önemli eğitim faaliyetlerimiz var. Onları yenilenmiş olarak tekrar başlattık. En son bulut iletişimle ilgili önemli bir faaliyetimiz oldu. Benzer faaliyetler devam edecek. Her sene devam eden uluslararası konferansımız var. Kriptoloji ve bilim güvenliği noktasında. O konferansla ilgili de inşallah başkanımızın desteğiyle Külliye'de güzel bir organizasyon yapacağız. Önemli bir konferansı Sağlıkta Siber Güvenlik temasıyla gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Başkan Dr. Koç ise Bilgi Güvenliği Derneği'nin çok köklü bir dernek olduğunu belirterek, "Bugün sadece bir şekil veya imaj yeniliyor. 2012 yılında Ulusal Siber Güvenlik konularında çok güzel çalışmalar yapıp Türkiye'nin ilk strateji belgesine de çok büyük bir katkısı vardı derneğin. Onun dışında hem eğitimlerle hem de yapmış olduğu organizasyonlarla siber güvenlik alanında çok büyük bir paydaşımız. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak derneğe desteğimiz tam ve her zaman devam edecek" diye konuştu.

Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı

Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı

Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı

Bilgi Güvenliği Derneği'nin yeni binası açıldı
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