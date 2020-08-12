Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu
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Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu

Bilge Su Işık, Youtube için hazırladığı videolarla tanınıyor. Birbirinden renkli içeriklerin yer aldığı kanalının yanı sıra oyunculuk da yapan Işık, 1999 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'ndeki eğitiminin ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde okul hayatına devam ediyor. Bilge Su Işık biyografisi.

Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu
12.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:48

Genç Youtuber Bilge Su Işık'ın annesi eczacı ve babası ise estetik cerrahtır. Sar Başa filminde rol alan Işık, Sinema Televizyon ve Reklamcılık eğitimlerini birlikte yürütüyor. Başarılı isim, Yay burcudur. Bilge Su Işık hayatı haberimizde.

BİLGE SU IŞIK KİMDİR?

Işık, 26 Kasım 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ancak resmi olarak 2000 doğumludur. Ünlü isim baba tarafından aslen Ankara'lıdır. Yüce Koleji'nden mezun olan genç Youtuber, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde IB (Uluslararası Bakalorya) programından mezun oldu. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümüyle Reklamcılık bölümünü birlikte okur.

Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu

Anne ve babası ayrı olan Bilge Su Işık'ın 1998 doğumlu Alev isminde bir ablası vardır. Annesi eczacı, babası ise Estetik Cerrah'tır. Üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşen Işık, küçük yaşlarda üç yıl kadar buz pateni ile ilgilendi.

Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu

Bilge Su Işık'ın boyu ise 1.63 cm, kilosu ise 50'dir. Yay burcudur. Diğer yandan Sar Başa filminde rol almıştır.

Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu

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