Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret

Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir takım temaslar için İstanbul'a giden AK Partili belediye başkanları, Taksim Camini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bir takım temaslar için İstanbul'a giden AK Partili belediye başkanları, Taksim Camini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, bir takım ziyaret için İstanbul'a gitti. Heyet Taksim Camini ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Camiye hayran kaldıklarını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Uzun yıllardır Taksim'de Camii yapılması gündemde olurdu. Bugün Marmara Belediyeler Birliği Toplantısı sonrası başkanlarımızla Taksim Meydanını ve bu meydanın yanındaki Taksim Camini ziyaret ettik. Öğrencilik dönemimizden bu yana hayalini kurduğumuz Taksim Camiinin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük uğraş ve mücadeleleri sonrası yapılmış olmasından büyük mutluluk duyduk ve Allah ondan razı olsun diliyoruz. Cami Taksim Meydanına çok yakışmış" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Nihat Özdemir Lukas Podolski Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:30:37. #1.16#

title