Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri'nde veda ziyaretlerinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Şentürk, Hükümet Konağı önünde Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kurum amirleriyle görüşmesinin ardından belediye binasına geçen Şentürk, Belediye Başkanı Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Küçükelmalı Eko Turizm ve Eğitim Kampı'nın açılışını yapan Şentürk, sporcularla sohbet etti.

Şentürk, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde (PORSAB) temel atma çalışması başlayan 5 fabrika ile PORSAB Trafo Merkezi inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şentürk, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Pazaryeri ilçesinin coğrafi ve stratejik bir yer olması sebebiyle çok kıymetli olduğunu söyledi.

PORSAB'da 145 milyon liralık yer tahsisi yaptıklarını hatırlatan Şentürk, "Gidiyorum ama gönlüm hep burada olacak. Buraya gelenlere sahip çıkalım ki gelenler dışarıdan işçi getirmek zorunda kalmasın. Pazaryerili gençlerimiz dışarıda işçi olacaklarına kendi ilçelerinde işçi olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun