Bilecik Valisi Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret etti - Haberler
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Bilecik Valisi Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret etti

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik Valisi Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret etti

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Halk Buluşmaları" kapsamında merkeze bağlı Ören köyüne ziyarette bulundu.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Halk Buluşmaları" kapsamında merkeze bağlı Ören köyüne ziyarette bulundu.

Muhtar Mustafa Çalışkan'dan köyün ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili bilgi alan Kızılkaya, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Devletin, her daim vatandaşlarının yanında olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Köylerimizin ihtiyaçlarının olması onların diri olduklarının da bir göstergesidir. Muhtarımızın dile getirdiği ihtiyaçların giderilmesi hususunda gereken çalışmaları yapacağız." dedi.

Köyde ve yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunan Kızılkaya, 92 yaşındaki Kadriye Aslan'la bir süre görüştü.

Bilecik Valisi Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret etti

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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