Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu - Haberler

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Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Bozüyük'te mahalle ve köy muhtarıyla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Bozüyük'te mahalle ve köy muhtarıyla bir araya geldi.

Bozüyük düzenlenen muhtarlar toplantısına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlarla tek tek tanışan Vali Kızılkaya istek ve taleplerini dinledi. Toplantıda Başkan Bakkalcıoğlu'da mahalle muhtarlarından gelen soruları yanıtladı. - BİLECİK

Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu

Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kızılkaya, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Haberler

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