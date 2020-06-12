Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük'te sevgi evlerini ziyaret etti
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük'te sevgi evlerini ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük'te sevgi evlerini ziyaret ederek buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük'te sevgi evlerini ziyaret etti
12.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:35

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük'te sevgi evlerini ziyaret ederek buradaki çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Şentürk'ün ziyaretinde sevgi evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, çeşitli sportif gösteriler sundular.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost, Bozüyük Sevgi Evleri sitesindeki çocukların, eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları "Erik dalı" oyunu ile sportif gösterilerini izledi.

Çocukların kaldığı evleri de ziyaret eden Vali Şentürk'e ve Kaymakam Yaman'a çocuklar, sürpriz yaparak "Babalar Günü" dolayısıyla "El Baskı"sı tablo hediye ettiler. Sürpriz hediyeden memnuniyet duyan Vali Şentürk, "Burada ev ortamında ve aile odaklı bir sistemle memleketin farklı illerinden olan çocuklarımız, dostluklar kuruyorlar. Birbirlerini sevmeleri, saymaları önemli. Arkadaşlık, kardeşlik gibidir. Çocuklarımızın eğitime devam etmelerinin sağlanmasının yanı sıra hayata hazırlamaya yönelik faaliyetler de yürütülüyor." dedi.

Ziyaret sonunda çocuklar arasında düzenlenen "2020 yılı Bocce Turnuvası"nın finalini izleyen Vali Şentürk, dereceye giren takımlara madalyalarını ve hediyelerini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Manşet

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