BİLECİK Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdi
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Mustafa Umut, 23 Nisan, Güncel, Haber

BİLECİK Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdi

Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdiBİLECİK'te, 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için istediği Türk bayrağı, Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

23.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:36
BİLECİK Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdi

Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdi

BİLECİK'te, 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için istediği Türk bayrağı, Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki oturan Mustafa Umut Orhan (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerinde Türk bayrağı olmadığını söyleyerek Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kırtasiyeden aldıkları Türk bayrağı, bayrak desenli balonlar ve süslemeleri, Umut'a teslim etti. Umut, annesiyle birlikte evlerinin camlarını bayraklarla ve balonlarla süsledi. Anne Melda Orhan, eşinin çalıştığını, kendisinin de koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığını belirterek, 'Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Oğlum evi süslemek istedi. Eşimin işte olması sebebiyle, bizde dışarıya çıkamadığımız için oğlumla 112'yi arayarak oğlumun bayrak talebini ilettim. Kısa sürede bayraklar ile süslemeleri getirdiler. Oğlumun bu mutlu gününü daha mutlu ettiler' dedi.

İstiklal Marşını okuyan Mustafa Umut Orhan da bugün kendisinin ve arkadaşlarının mutlu günü olduğunu ancak koronavirüs tedbirlerinden dolayı bayramlarını evde kutladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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