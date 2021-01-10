Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 30 metre çekildi
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Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 30 metre çekildi

10.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:04
Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 30 metre çekildi

Bilecik'te yağış azlığından dolayı Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Bilecik'te yağış azlığından dolayı Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip gölet, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.

Florası zengin olan, içinde fıskiye bulunan ve etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.

Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi iyice düştü. Pelitözü Göleti'nde suların, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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