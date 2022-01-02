Bilecik'teki cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'teki cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)

Bilecik'teki cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBilecik'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili, adliyeye sevk edilen Cansu K., Harun İ. ve Necdi Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİLECİK (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bilecik'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili, adliyeye sevk edilen Cansu K., Harun İ. ve Necdi Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title