Bilecik'teki cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBilecik'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili, adliyeye sevk edilen Cansu K., Harun İ. ve Necdi Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BİLECİK (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bilecik'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili, adliyeye sevk edilen Cansu K., Harun İ. ve Necdi Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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