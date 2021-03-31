Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte şoförlerin yayalara yol verme konusunda duyarlı olduklarını söyleyerek, "Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte şoförlerin yayalara yol verme konusunda duyarlı olduklarını söyleyerek, "Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak" dedi.

Bilecik'te İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyalarının etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla bir takım kampanyalar başlatıldı. Bu noktada Bilecik kent merkezinde billboardlara 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' adı altında uyarıcı afişler asıldı. Bu kapsamda kentteki şoförlerin yayalara yol verme konusunda duyarlı olduklarını anlatan Vali Şentürk, "Trafikte, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla ilimizdeki yaya geçitlerinin olduğu bölgelerdeki bir hattı kırmızıya boyadık ki sürücülerimizin dikkatini çekelim. Bu yaya geçitlerinin olduğu noktalarda, trafik ışıklarının olmadığı geçişlerde önceliği yayalara verelim. Yayaların güvenliğini sağlayalım istiyoruz. Bu noktada geleceğimiz olan çocuklarımızla beraber kırmızı çizgimizi çektik. İnşallah Bilecik bu noktada başı çekecek. Şoförlerimizin de bu noktada duyarlı olduğunu ve yayalara saygılı olduğunu gördük. Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı
Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı
Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı
Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:40:13. #1.14#
title