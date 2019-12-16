Bilecik'te pikap ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Bilecik'te pikap ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Bilecik'te pikap ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

16.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:02
Bilecik'te pikap ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

'te pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gülümbe istikametine seyreden Alaettin Özdemir idaresindeki 11 AD 948 plakalı pikap, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda 'nın kullandığı 55 RJ 559 minibüsle çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan pikabın sürücüsü Özdemir yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler