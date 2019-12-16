Bilecik'te pikap ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'te pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gülümbe istikametine seyreden Alaettin Özdemir idaresindeki 11 AD 948 plakalı pikap, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda Cengiz Kaya'nın kullandığı 55 RJ 559 minibüsle çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan pikabın sürücüsü Özdemir yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.