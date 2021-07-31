Bilecik'te orman yangınındaki sabotaj şüphelisi adliyede

BİLECİK'te, erken müdahale sonucu söndürülen orman yangınıyla ilgili sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan Erkan A. (43), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

BİLECİK'te, erken müdahale sonucu söndürülen orman yangınıyla ilgili sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan Erkan A. (43), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik Orman Müdürlüğü ve Bayırköy Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında ormanlık alanda görüldüğü iddia edilen Erkan A., sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan Erkan A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas