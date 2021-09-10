Bilecik'te okul servisleri denetlendi
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Bilecik'te okul servisleri denetlendi

Bilecik'te okul servisleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'te 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik'te 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan okullarda eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının denetimi yapıldı.

Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince yapılan denetimlerde okullarda güvenli eğitim için tedbir alındı.

Bilecik'te okul servisleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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