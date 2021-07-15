Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı

Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık telaşı başlarken, Veteriner Hekim Mustafa Çakmak vatandaşların kurbanlık seçiminde yerli besicileri tercih etmesini konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bilecik'te Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık telaşı başlarken, Veteriner Hekim Mustafa Çakmak vatandaşların kurbanlık seçiminde yerli besicileri tercih etmesini konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde besicilik yapan Veteriner Hekim Mustafa Çakmak, vatandaşların kurbanlık seçiminde yerli besicileri tercih etmesini konusunda tavsiyelerde bulunurken, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kendisinin sorumlu veteriner hekim olduğunu, sağlık anlamında yıllardır denetimlediği konularla ilgili vatandaşlara tavsiyelerde bulunduğunu ve bu birikimle kendi çiftliğinde de çeşitli düzenlemeler yaptığını aktaran Çakmak, "Bu yıl özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi durumu söz konusu. Bundan dolayı insanların toplu olarak bir arada bulunmaması, randevulu sistem ve hijyen gibi kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Malum önümüzdeki Kurban Bayramında insanlar toplu olarak kurbanlarını kesecekler. Fakat kurban alırken kesim yerlerindeki randevu ve mezbaha sistemine, hijyen durumuna ve hayvanların genel yapısına dikkat edilmeli. Et sonuçta insan tüketimine sunulan bir gıda ve ihtiyacımız olan yüksek protein. Bu hayvanların beslenmesi, sevk koşulları, kesim koşulları gibi durumlar var bunların hiç birisi gerek dini olarak gerekse sağlık açısından bizim ülkemize uyduğunu düşünmüyorum. Bunun için biz yerli besicilerin, yerli üreticilerin tercih edilmesini devamlı olarak ısrarla söylüyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ise bu konuda çok haklı olduğumuzu ortaya çıkarttı."

"Yerli üreticilerin tercih edilmesini gerekir"

Dışarıdan getirilen kurbanlıkların beslenmesi, sevk koşulları ve kesim koşullarının gerek dini, gerekse sağlık açısından ülkemize uyduğunu düşünmediğini dile getiren Çakmak, "Bunun için biz yerli besicilerin, yerli üreticilerin tercih edilmesini devamlı olarak ısrarla söylediğim konulardan birisi. Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci ise haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkarttı. Bu yıl özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi durumu söz konusu. Bundan dolayı insanların toplu olarak bir arada bulunmaması, randevulu sistem ve hijyen gibi kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Kurban alırken kesim yerlerindeki randevu ve mezbaha sistemine, hijyen durumuna ve hayvanların genel yapısına dikkat edilmeli" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı
Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te kurbanlık telaşı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 11:26:36. #1.13#

title