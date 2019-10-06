Bilecik'te kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı

06.10.2019 19:12

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada sürücü ve eşi yaralandı.



Osmaneli İlçesi İçmeler mevkinde meydana gelen kazada sürücü ve eşi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Uşaktan İstanbul'a evine gitmek için yola çıkan Ergün Güler(72) yönetimindeki 34 EU 0738 plakalı hafif ticari araç, Osmaneli içmeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü Ergün ve araç içinde bulunan eşi Azize Güler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ergün Güler, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA