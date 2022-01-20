HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

BİLECİK - Bilecik ve ilçelerinde dün sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken, yer yer kar kalınlığı 50 santimetreyi ulaştı.

Bilecik'te ve ilçelerinden 2 gündür aralıksız devam eden kar sonrası valilik tarafından il genelindeki tüm okullar yarına kadar tatil edilmişti. Bilecik'te karın en çok etkisi altına aldığı Pazaryeri ilçesinde ise yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sonrası yüksek kesimlerinde tipi şeklinde yağmaya devam ediyor. Sıcaklık sıfırın alında 2 dereceye kadar düştüğü ilçeye bağlı köylerde kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya devam ediyor.