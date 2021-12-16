Bilecik'te kaçak kazıya 5 gözaltı - Haberler
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Bilecik'te kaçak kazıya 5 gözaltı

Bilecik'te kaçak kazıya 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'in İnhisar ilçesinde define ve tarihi eser bulma amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'in İnhisar ilçesinde define ve tarihi eser bulma amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesindeki define ve tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri takibe alan jandarma jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığı sırada 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullandıkları jeneratör, hilti, matkap, projektör ve 27 kazı malzemesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Bilecik'te kaçak kazıya 5 gözaltı

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