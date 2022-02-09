Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor - Haberler
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Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımları devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi, maddi durumları iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla yanında yer alıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taleplerin alındığı yardım kapsamında bu yıl yüzlerce ton kömür, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Kömür yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarin, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Ekipler ayrıca dağıtım sırasında evinde engelli çocuğu bulunan yaşlı teyzeye, sobaya sığmayan odunlarını keserek yardımcı oldu. - BİLECİK

Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor

Bilecik'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilecik, Kömür, Yerel, Haber

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