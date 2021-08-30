Bilecik'te fener alayı düzenlendi
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Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te fener alayı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi ve şarkıcı Mehmet Erdem tarafından konser düzenlendi.

Bilecik'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi ve şarkıcı Mehmet Erdem tarafından konser düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Edebali Stadı'ndan başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

Konserde Belediye Başkanı Semih Şahin, şarkıcı Erdem'e çiçek takdim etti.

Daha sonra Başkan Şahin ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün vatandaşlara seslenerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Bilecik'te fener alayı düzenlendi
Bilecik'te fener alayı düzenlendi
Bilecik'te fener alayı düzenlendi
Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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