Bilecik'te Et Fiyatlarında İndirim Başladı

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, bugün itibariyle Bilecik'te kuşbaşı ve kıyma fiyatlarında 4 TL'lik bir indirime gidileceğini söyledi.



Oda Başkanı ve aynı zamanda kasaplık yapan Ahmet Subaşı, marketlerde satışa ucuz sunulan kıyma ve kuşbaşının ardından Bilecik'te de et fiyatlarının 4 lira indirime girdiğini ifade etti. Subaşı, "Daha önce 40 TL olan kıyma fiyatı bugünden itibaren 36 TL, 42 TL olan kuşbaşı fiyatı da 38 TL'ye satılmaya başlayacak. Hükümetin ucuz et getirmesi bununla birlikte büyük süpermarketlerin de eti ucuza satması piyasaya da yansıması oldu. Bu yansımayı da biz tezgahlarımızda bugünden itibaren yansıtmaya başlayacağız. Tüm halkımızı da buradan duyuruyoruz. İnşallah bu işin devamı gelir. Bu politika böyle devam eder. Bizde çünkü bu konudan memnunuz. İnsanlar et yiyemez duruma gelmişti, bizde iş yapamaz hale gelmiştik. İnşallah bundan sonra bizim işlerimiz de daha iyi olur. İnsanlarda rahat, rahat et alabilirler" dedi. - BİLECİK