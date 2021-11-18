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1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Erken Hıristiyanlık dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Erken Hıristiyanlık dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan istihbarat neticesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararının ardından yapılan operasyonda İ.D. isimli şahsın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi. Bilecik Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen ve Erken Hıristiyanlık dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık el yazması İncile el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Cem Kaan Toka/ İHA)

1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

1700 yıllık el yazması İncil ele geçirildi

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