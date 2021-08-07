Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar
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Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar

Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te yalnız yaşayan yaşlı çifti gizli numaradan arayarak kendilerini "Jandarma" olarak tanıtarak dolandıran şahıslar jandarmanın titizlikle çalışması sonrası İstanbul'da yakalandı.

Bilecik'te yalnız yaşayan yaşlı çifti gizli numaradan arayarak kendilerini "Jandarma" olarak tanıtarak dolandıran şahıslar jandarmanın titizlikle çalışması sonrası İstanbul'da yakalandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samri köyünde yalnız yaşayan yaşlı çifti gizli numaradan arayarak kendilerini "Jandarma" olarak tanıtan şüpheliler "İlçe merkezinde bir kadın bıçaklandı, bıçaklanan kadına ait para ve ziynet eşyalarının evinize bırakıldığı bilgisine ulaştık, olayda suçlu olmak istemiyorsanız evinizdeki mevcut para ve ziynet eşyalarını bizim göndereceğimiz kişiye teslim edin, sayımı ve miktarı kayıt altına aldıktan sonra geri teslim edeceğiz" dedi.

Panikleyen yaşlı çiftten 16 bin lira para, 9 adet çeyrek altın ve 6 adet Adana burması bilezik alındı. Olay üzerine Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Bilecik İl Jandarma JASAT ve KOM Şube tarafından yapılan çok kapsamlı araştırma ve takip sonucunda 6 şüpheli İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındı. Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerinden M.Ç.(22), M.D.(23) ve I.G. (18) isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken B.K.(21), M.G. (23) ve H.A. (23) isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar
Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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