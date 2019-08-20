Bilecik'te Din Görevlileri Toplantısı yapıldı

20.08.2019 12:37

Bilecik'te 2019 Ağustos ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Toplantı salonunda yapılan toplantıya, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Necati Akkuş, "Diyanet İşleri Başkanlığı mensubiyetinin diğer bütün mensubiyetlerden üstün olduğunu, başkanlığımızın bünyesinde görev yapan tüm personelin bu mensubiyeti hal ve hareketleriyle, kılık-kıyafetleriyle ve camilerde başkanlığın belirlediği standartlarda cübbe ve sarıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı mensubiyetini onurla taşımak son derece önemli. Çok verimli bir kurban bayramı geçirdik. Vekaletle kurban konusunda ilimizde yüzde 60 oranında artış kaydedildi. Türkiye geneli vekaletle kurban bağışı konusunda nüfusa oranla 30'uncu sıralardayız. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA