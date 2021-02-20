Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, Ondokuz Mayıs Caddesinde üzerinde 6 katlı binanın 3. katında ikamet eden Özcan Öztürk eve gelen akrabaları tarafından ölü bulundu.

Yakınları 112 ve polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen ekipler Özcan Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Evde yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı