Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

20.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:04
Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, Ondokuz Mayıs Caddesinde üzerinde 6 katlı binanın 3. katında ikamet eden Özcan Öztürk eve gelen akrabaları tarafından ölü bulundu.

Yakınları 112 ve polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen ekipler Özcan Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Evde yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Seda Sayan Prens Harry Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 16:06:37. #1.16#
title