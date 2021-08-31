Bilecik'te binlerce kişi Mehmet Erdem konserinde coştu

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen Mehmet Erdem konserine binlerce kişi akın etti.

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen Mehmet Erdem konserine binlerce kişi akın etti.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan etkiliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk önce Atatürk Parkı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkılar, vatandaşların beğenisine sunuldu. Programa Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin ile genel ve belediye meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayında Bilecik tek yürek oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında daha sonra fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, şehir merkezinde Türk bayrakları ile yürüdü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden bayram coşkusuna katıldı. Etkinliklerin son bölümünde ise Cumhuriyet Meydanı'nda Mehmet Erdem konseri düzenlendi. Etkinliğe Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin ile binlerce vatandaş katıldı.

"Bugün de gördük ki korku kaybetmiş umut kazanmış"

Konser öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, şunları söyledi:

"Bugün yurdun her yanı olduğu gibi Bilecik de çok coşkulu. İki buçuk yıl önce sizlere hizmet için göreve geldiğimde şunu demiştim. Korku kaybetti, umut kazandı. Bugün de tekrar gördük ki korku kaybetmiş, umut kazanmış. Kaybedenler değil kazananlar kutlar."

"İyi ki varsınız, iyi ki seçildiniz, güzel günler Bileciklilerin olacak"

Başkan Şahin'den sonra kısa bir konuşma yapan Milletvekili Yaşar Tüzün de vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bilecik'in bugün çok daha güzel olduğuna dikkat çeken Tüzün, "Ulusumuzun en büyük bayramını büyük bir coşkuyla kutlamamızı sağlayan Belediye Başkanımız Semih Şahin'e tüm Bilecikliler adına çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli sanatçıları Bilecikli hemşerilerimizle buluşturup, anlamlı programlar düzenleyen bütün emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki seçildiniz, güzel günler Bileciklilerin olacak. Tüm hemşerilerimizin bayramını tekrar kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sahne alan Mehmet Erdem de Zafer Bayramı'nı Bilecik'te Bileciklilerle birlikte kutlama imkanı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, vatandaşların bayramını kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı