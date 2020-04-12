Bilecik'te 'askıda meyve sebze' kampanyası başlatıldı
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Osmaneli, Bilecik, Güncel

Bilecik'te 'askıda meyve sebze' kampanyası başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir manav, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

12.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:17
Bilecik'te 'askıda meyve sebze' kampanyası başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir manav, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Osmaneli ilçesinde belediye meydanında manav işleten Muhammet Gözel, iş yerinde askıda sebze-meyve kampanyası başlattı. Gözel, dükkanına "İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve, sebze ihtiyacı olan istediği poşeti alabilir. Biz bize yeteriz Türkiye'm" yazılı bir kağıt da astı. Hem manavın kendisi hem de alışveriş yapanlar, kendi aldıklarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de ürün alarak tezgaha bırakıyor. İhtiyacı olanlar da buradan meyve ve sebzesini alabiliyor.

Manav Muhammet Gözel, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Bu zor günler geçinceye kadar kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyorum. 65 yaş üstü ve kronik hastası olup da evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için evlerine kadar servis yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizi aratıp isteklerini söylemeleri yeterli olacak. Siz evde kalın biz size geliriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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