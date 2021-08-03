Bilecik'te 336 kök kenevir ele geçirildi
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Bilecik'te 336 kök kenevir ele geçirildi

Bilecik'te 336 kök kenevir ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 336 kök kenevir ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 336 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde 336 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen 336 kök kenevir bitkisi imha edildi. Kenevir bitkisinin ekimini yapan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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