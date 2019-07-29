Bilecik'te "3. Tarım Şurası" istişare toplantısı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda "3. Tarım Şurası" stratejik hedeflerin belirleneceği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki istişare toplantısında, Bilecik'teki tarım sektörüne ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olmasının önemine değinerek, Bilecik'in bu yönüyle şanslı olduğunun altını çizdi.

Köylerde tarımla uğraşan nüfunorta yaşın üzerine çıktığını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Hangi alan olursa olsun vazgeçebiliriz ancak gıdadan vazgeçemeyiz. Anadolu topraklarında ürün çeşitliliği oldukça bol. Bilecik'te de alternatifimiz çok. Arazi tapulaştırmalarını yapmak suretiyle üretim işini profesyonelce yapanlara devletin desteğini de onlara yoğunlaştırmalıyız. Ciddi destekler var fakat bu desteklere rağmen ekonomik ölçek olmayınca arazinin bölünmesi nedeniyle yapılan faaliyetler de elde edilecek verimde istenilen seviye de olmuyor. O zaman, ektiğimiz ürünün bölgemize uygunluğunu ve de elde edilecek verimi en yüksek seviyeye çıkartabilecek kural ve yöntemlerin neler olduğunu öğrenmek. ve bu işle uğraşanlara öğretmek. Toprakla uğraşan, ekim yapan çiftçimizi arttırmamız gerekiyor. Buna teşvik etmeliyiz."

Yaklaşık 10 bin dekara 100-150 bin ceviz fidanını vatandaşa kavuşturma çalışmalarının bulunduğunu anlatan Şentürk, "Gurbetteki hemşehrilerimizi toprağına bağlamak istiyoruz. Bütçesine katkı sağlayacak, sınırlı süreli bir faaliyet ile üretime katılmalarını istiyoruz. Bu vesileyle hem memleketlerine bağlansınlar hem de bütçelerine buradan bir katkı sağlamış olsunlar." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da tarımda 25-30-40 yıllık yol haritasını belirleyecek startı verdiklerini belirterek, üreticilere ve çiftçilere tarımsal destekler, karşılıksız hibe şeklinde gerek hayvancılıkta gerek orman alanlarının gelişmesinde gerekse gıda üretiminde çeşitli desteklemeler yapıldığını bildirdi.

Şeyh Edebali Üniversitesi (ŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Hüseyin Tevfik Gültaş'ın moderatörlüğünde ŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut, ŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Zeki Mut, Yoldaş ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabri Çakır'ın katıldığı şurada, 8 başlık altında toplanan tarımla ile ilgili Ziraat Odası Başkanları ve üreticiler fikirlerini ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA