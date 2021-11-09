Bilecik'te 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü ile eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin kargo aracının sürücüsü tutuklandı.

Kaza dün; Bilecik-Söğüt karayolunda meydana gelmişti. Furkan Mutlu yönetimindeki yabancı plakalı kargo dağıtım aracı, ilçe girişine geldiği esnada karşı yönden gelen Hüseyin Akalın (75) idaresindeki 67 ZN 448 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Halise Akalın (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen karı kocanın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Yabancı plakalı kargo dağıtım aracı sürücüsü Furkan Mutlu kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Mutlu, Söğüt Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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