12.10.2019 23:05

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bilecik'teki cenaze namazına binler akın etti

Şehit annesi, "Benim oğlum gülüyor"

BİLECİK - Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam Gaziantep'ten havayoluyla Eskişehir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşı, karayoluyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlanmıştı. Bu sabahki cenaze töreni öncesi şehit Bilgen'in naaşı baba evine getirilerek helallik alındı. Bilgen'in acılı ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından şehidin naaşı cenaze namazı kılınması için Osmanlı Camii'ne getirildi. Şehit Bilgen'in cenaze namazına on binlerce vatandaş akın etti.

"Bırakın benim oğlum burada, gülüyor"

Cenaze namazı sırasında camiye gelen acılı anne Nezahat Bilgen, oğlunun fotoğrafını öperek, "Bırakın benim oğlum burada, bırakın. Gülüyor bakın benim oğlum" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan anneyi, Eskişehir'de sözleşmeli er olarak görev yapan diğer oğlu Ömer Bilgen sakinleştirmeye çalıştı.

"Şehit ağabeyinin üniformasını giydi"

Şehidin kardeşi sözleşmeli er Ömer Bilgen, cenaze namazında ağabeyinin üniformasını giydi. Ağabeyinin naaşını gören Ömer Bilgen, gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Bilgen'in naaşı, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Bozüyük Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, şehidin babası Mustafa Bilgen, annesi Nezahat Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer Bilgen, Abdulkadir Bilgen, Müjde Durup ve binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA