Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

Bilecik Belediyesi hamiliğinde kurulan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kapılarını açtı.

Açılış programına Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Yasemin Aydın, kadınlar olarak amaçlarını anlatırken, kaynakların verimli kullanılması açısından kadınların üzerine düşen görevleri hakkında bilgi vererek, "Kuruluş amacımızda belirttiğimiz gibi kooperatifimiz üretim, kültür ve sanat alanlarında ilimizdeki tüm üreten girişimci kadınlarımıza, dezavantajlı bireylerimize destek olmak, istihdam oluşturmak ve yaşam gücü alanlarında yer almalarını sağlamak vardır" dedi.

"Kooperatif ile Bilecik'te çok anlamlı çalışmalar yapılacağına inanıyorum"

Milletvekili Yaşar Tüzün ise konuşmasında kurulan kooperatifin faaliyetleri ile Bilecik'e çok şeyler kazandıracağını belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktan daha çok onu anlamak ve onu anlatmak gerektiğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın bugününü hem kutluyor, hem onları çok iyi anlıyor, hem de onları anlatmam gerektiğini Milletvekiliniz olarak ifade etmek istiyorum." dedi.

"Kadınlar ürettikçe özgürleşecek, özgürleştikçe toplumu da özgürleştirecektir"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, toplumdaki demokratik hayatın oluşmasında kadının gücüne değinerek, "Bu çerçevede Bilecik'teki kadınlar ürettikçe özgürleşecek, özgürleştikçe toplumu da özgürleştirecektir. Aslında biz buranın yaratılmasında sadece aracı olduk, bunun dışında buranın sahibi Bilecikli kadınlarımızdır. Bu işe başladığımız bir yıla yaklaştı, bana her zaman en iyi projeleriniz ne dediklerinde önce kreşleri, ardından kadınlarla ilgili yaptığımız şeyleri söylüyorum. Kadının toplumda kendisini bir birey olarak tarif edebilmesi için üretim ilişkilerine de girmesi gerekiyor. Ben bunun altyapısını hazırladığımızı düşünüyorum, bu çerçevede Bilecik'teki kadınlar ürettikçe özgürleşecek, özgürleştikçe toplumu da özgürleştirecektir. Yakın gelecekte de kadınların bu kadar siyasete ve yaşama girmesini, nasıl toplumu demokratlaştırdığını hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Ben bu kooperatifi tüm Bilecikli kadınların kooperatifi olarak görüyorum, şehrimize de çok önemli katkıları olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin açılışı yapıldı. Katılımcılar daha sonra binayı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı