Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, söz konusu park için 12 milyon liradan fazla harcandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, söz konusu park için 12 milyon liradan fazla harcandığını söyledi.

Son 3 yılda tabiat parkı alanında Bilecik'e 20 milyon liradan fazla yatırım yapıldığını dile getiren Pakdemirli, "Türkiye'de 16 olan tabiat parkı 256 oldu. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerin yaptığı hizmetler bir başkasının yaptığı hizmetlerin misli değil, karesi şeklinde. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı hayırlara vesile olsun. " diye konuştu.

Bakan Dönmez de parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir süre parkı gezen ve doğaya yaban ördeği salan Dönmez ve Pakdemirli, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY destekleriyle hak sahiplerine verilen traktör, yükleyici ve tamburların teslimine katıldı. Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, açılış öncesinde merkeze bağlı Ulupınar köyünde lavanta bahçesini gezdi ve çilek hasadı yaptı.

Programlarda Dönmez ve Pakdemirli'ye, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile protokol üyeleri eşlik etti.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışını gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 03:12:01. #1.14#

title