Bilecik'in nüfusu 219 bin 427'ye düştü

04.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:26

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Bilecik'in nüfusu yüzde 1,8 azalarak, 219 bin 427'ye düştü.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 7.9 iken, 2019 yılında binde -18,2 olarak gerçekleşti.



Bilecik'te erkek nüfusu kadınlara göre daha fazla



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Bilecik nüfusu 219 bin 427'ye ulaştı. Bilecik'te ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 21 kişi azaldı.Erkek nüfusun oranı yüzde 51,1 (112 bin 27 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 (107 bin 400 kişi) olarak gerçekleşti. Bilecik'te yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 7,9 iken, 2019 yılında binde -18,2 olarak gerçekleşti. Bilecik'te ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 71'inci il oldu.



Öte yandan, 2018 yılında Bilecik'te il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde 81,4 iken belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Bilecik'te kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 51 kişi oldu. Bilecik'in Bozüyük, Osmaneli ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.



Bilecik ilçe nüfusları



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bilecik merkezde 2018 yılında 81 bin 723 olan nüfüs 2019 yılında 3 bin 190 azalarak 78 bin 533'e düştü. Bozüyük ilçesinde 2018 yılında 74 bin 441 olan nüfus 3 bin 190 kişi artarak 78 bin 533'e yükseldi. Gölpazarı ilçesinde 2018 yılında 10 bin 591 olan nüfus 127 kişi düşerek, 2019 yılında 10 bin 464 olarak belirlendi. İnhisar ilçesinde 2018 yılında 2 bin 981 olan nüfus, 2019 yılında 564 kişi azalarak 2 bin 414'e düştü. Osmaneli ilçesinde 2018 yılında 20 bin 976 olan nüfus, 2019 yılında 129 kişi artarak 21 bin 105'e yükseldi. Pazaryeri ilçesinde 2018 yılında 10 bin 527 olan nüfus 2019 yılında 226 kişi azalarak, 10 bin 301'e düştü. Söğüt ilçesinde 2018 yılında 19 bin 244 olan nüfus 2019 yılında bin 77 kişi düşerek, 18 bin 167 oldu. Son olarak Yenipazar ilçesinde 2 bin 295 olan nüfus 2019 yılında 88 kişi azalarak, 2 bin 877 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA