Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
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Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki tören, "Eski Bilecik" başlıklı dijital fotoğraf sergisinin izlenime sunulmasıyla başladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Eylül 1922'de Türk ordusunun Bilecik'e girerek şehri Yunan birliklerinden geri aldığını söyledi.

O dönem şehirdeki bütün binaların neredeyse tamamen yakılıp yıkılmış olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimizin fedakarlığı ve ordumuzun kahramanlığı sayesinde zaferle taçlandırdığımız Anadolu direnişi ve ulusal kurtuluş mücadelesinde, Bilecik ili ve çevresi üç kez işgale uğradı. Son işgal 22 Temmuz 1921'de başladı, 30 Ağustos 1922'deki Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından işgal ordusunun Anadolu'dan toptan süpürülmesiyle bitti. Bu işgaller sırasında Bilecik halkı hem işgalci Yunan kraliyet ordusunun hem de onun bölgemizdeki iş birlikçilerinin zulmüne uğradı. Yunan ordusu, şehri boşaltırken birçok yerde yangınlar çıkartarak Bilecik'i harabeye çevirdi."

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından "Milli Mücadelede Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu" başlıklı konferansa geçildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi, konferansta Bilecik'in kurtuluş mücadelesindeki önemine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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