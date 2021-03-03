Bilecik'in afetlere hazırlığı masaya yatırıldı

2021 Yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda yerel basın temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.

2021 Yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda yerel basın temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından kentin afet durumu ile müdürlüğün yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Bu kapsamda kent genelinde meydana gelmiş ve gelme ihtimali olan, başta deprem olmak üzere afet durumlarının öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Deprem öncesi hazırlıklardan olan afet ve acil durum çantası ile aile afet planının hazırlanmasının öneminden bahsedildi. Deprem anındaki doğru davranış şekillerinden olan "çök -kapan-tutun" hareketlerinin nasıl yapılması gerektiği anlatıldı, bu hareketlerin sürekli prova edilmesi gerektiği vurgulandı. Tahliye esnasında ve sonrasında panik yapmadan gidilecek Toplanma alanlarının nerelerde olduğunu vatandaşların e-devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri belirtildi. Deprem dışındaki diğer heyelan, su baskını ve benzeri afetlerin de il için önem arz ettiği ifade edildi.

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında şehirde bir dizi afet farkındalık eğitimleri planlandığı, yıl boyunca toplumun her kesimine ulaşılarak eğitimlerin verileceği ve yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

İldeki afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik afet öncesi süreçleri tanımlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve Özel Sektörün paydaşlığı ile hazırlanmaya başlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)'n dan bahsedildi. Hazırlanan İRAP ile afetlerin etkisini en aza indirmek adına afetler öncesinde yapılması gerekenler planlanmış ve nasıl eyleme geçileceği konusunda yol haritasının belirlenmiş olacağı ifade edildi.

AFAD gönüllüsü kimdir, nasıl olunur, hangi faaliyetlerde bulunur, neden AFAD gönüllüsü olunmalı gibi konularda açıklamalarda bulunuldu. E–devlet üzerinden başvuru yapılarak AFAD gönüllüsü olunabileceği vurgulandı. AFAD gönüllüleri ile il müdürlüğü arasında iş birliği ve koordinasyonun büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Yapılan toplantının ardından "Afet Farkındalık Eğitimi" verilerek toplantı samimi bir sohbet ortamında karşılıklı temenniler ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz