Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

12.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:53
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günler Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol, iadeyi ziyaretlere başlarken, bu ziyaretler kapsamında Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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