Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı
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Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı

Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bilecik'te düzenlenen 'Güzel Geceler' konserinde Moğollar, Yeni Türkü, Pamela ve Fatma Turgut, müzikseverlerle buluştu.

Bilecik'te düzenlenen 'Güzel Geceler' konserinde Moğollar, Yeni Türkü, Pamela ve Fatma Turgut, müzikseverlerle buluştu.

Pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal hayat, açılmanın başlamasıyla yerini normalleşmeye bıraktı. Bilecik, pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğini 'Güzel Geceler' konserleriyle başlattı. Yeni Türkü konseri ile başlayan 'Güzel Geceler', Pamela konseriyle sona erdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konserlerin devam edeceğini belirtti. Pelitözü Göleti manzaralı amfi tiyatroda sahne alan Yeni Türkü grubunun ardından Türkiye'nin efsanevi gruplarından Moğollar konseriyle seri devam etti. Film müzikleri ve klasik eserlerinden bir seçki sunan Moğollar dinleyicileri mest etti. Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay'ın torunuyla sahnede yaptığı danslar da izleyicilerden büyük beğeni aldı. Fatma Turgut konserine ise özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. Amfi tiyatroyu hınca hınç dolduran gençler tüm şarkılarda Fatma Turgut'a eşlik etti.

Güzel Geceler konserleri Pamela konseriyle son buldu. Pamela'nın enerjik sahnesiyle eğlenen Bilecikliler, diğer konserler için gün saymaya başladı. - BİLECİK

Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı
Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı
Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı
Bilecik 'Güzel Geceler'le nefes aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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