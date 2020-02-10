Bilecik gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü
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Bilecik gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldüBİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü.

10.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:12
Bilecik gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

BİLECİK'in ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sargın, evininin yakınında alkol alıp gürültü yapan Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü yanlarına giderek, uyardı. Ancak Sargın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Sargın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köye gelen jandarma Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)

Kaynak: DHA

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: Bilecik gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü
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