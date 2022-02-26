Bilecik Belediyesi meclisi yeni belediye başkan seçmek için olağanüstü toplantıya gidiyor

BİLECİK (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından dün 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine başkan seçmek için belediye meclisi 3 Mart perşembe günü toplanıyor.

19 Ocak'ta Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı belediye iştiraki Kayı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Belediye binasından rüşvet alırken yakalanan Erdağı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında belediye incelemeye gelen mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında 2 aylığına geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

3 Mart'ta meclis toplanıyor

Semih Şahin'in görevinden uzaklaştırılması perşembe gününe kadar koltuğa meclis vekili olan Sadık Kaya bakacak. Vali Kemal Kızılkaya'nın Perşembe günü Meclisin olağanüstü toplanarak yeniden seçime gidilmesi yönünde tebligat gönderirken, saat 14.00'de toplanacak olan meclis üyeleri kendi içerisinde yeni başkanı seçecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel