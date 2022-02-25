Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "İki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım." dedi.

Şahin, düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığından kendisine ulaştırılan kararı okudu.

İlgili kanunun maddesi gereğince kararın alındığını anlatan Şahin, "Dava sürecinde, davaların salahiyeti için iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım. O süreçte 2 aylığına başka başkan burada durur. " dedi.

Şahin, "kendisine yönelik mal varlığı soruşturması başlatıldığı" iddialarına yönelik soru üzerine " Öyle bir şey bana mahkemeden gelmedi. İddianame çıkmadan öyle bir şey olmaz zaten. Şu anda yok. Benden ifade de alınmadı." yanıtını verdi.

Karara itiraz ederek yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağını aktaran Şahin, CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Şahin, genel merkeze savunma için gideceğini dile getirerek " Ben yazılı savunma dışında sözlü savunma da istedim. O bizim normal sürecimiz. İhraç kararı alınması beni üzer ama öyle bir karar çıkacağını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.