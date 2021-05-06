Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme
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Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme

Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan köprülü kavşakta incelemeler bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan köprülü kavşakta incelemeler bulundu.

Bilecik ile Bozüyük arasındaki D-650 karayolu üzerinde bulunan Bilecik-Eskişehir ve Bilecik-İstanbul yol ayrımına yapılacak olan "Köprülü Kavşak Projesi" yapım çalışmalarına 20 Ocak 2021 günü başlarken yol trafiğe kapatılmıştı. Yapımına hızla devam eden kavşakta Vali Bilal Şentürk, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şentürk, kavşağın tamamlandığında kenttin şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. - BİLECİK

Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme
Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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