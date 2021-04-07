Bildiriye imza atan amiraller Akşener ve Bahçeli'ye dava açacak
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Bildiriye imza atan amiraller Akşener ve Bahçeli'ye dava açacak

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli'ye dava açma hazırlanıyor.

Gözaltındaki 10 emekli amiralden bir olan Cem Gürdeniz'in avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, KRT TV ekranlarında yayımlananŞimdiki Zaman'ın konuğu oldu.

Program konuklarından İsmail Saymaz'ın avukatErol'a Meral Akşener'in "zevzeklik" ifadesini sorunca Erol "Bu ifadeden dolayı çok üzgünler. Mutlaka yasal haklarımızı kullanacağız. Sadece Meral Akşener'e değil, MHP'nin başındaki kişiye de dava açacağız" dedi.

AKŞENER 'ZEVZEKLİK' DEMİŞTİ

Emekli amirallerin yayınladığı bildiri hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari'de perşembe günü ise Konya'daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer buluyor" demişti.

BAHÇELİ: RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, "104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir" açıklamasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi başlayan tartışmalarla ilgili Cumartesi gecesi bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 104 emekli amiralin açıklaması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

10 EMEKLİ ASKER GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş durumları nedeniyle emekli amirallerden Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Bildiriye imza atan amiraller Akşener ve Bahçeli'ye dava açacak
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