Bildiriye imza atan amiraller Akşener ve Bahçeli'ye dava açacak

İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer bulabildi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli'ye dava açma hazırlanıyor.

Gözaltındaki 10 emekli amiralden bir olan Cem Gürdeniz'in avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, KRT TV ekranlarında yayımlananŞimdiki Zaman'ın konuğu oldu.

Program konuklarından İsmail Saymaz'ın avukatErol'a Meral Akşener'in "zevzeklik" ifadesini sorunca Erol "Bu ifadeden dolayı çok üzgünler. Mutlaka yasal haklarımızı kullanacağız. Sadece Meral Akşener'e değil, MHP'nin başındaki kişiye de dava açacağız" dedi.

AKŞENER 'ZEVZEKLİK' DEMİŞTİ

Emekli amirallerin yayınladığı bildiri hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari'de perşembe günü ise Konya'daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer buluyor" demişti.

BAHÇELİ: RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, "104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir" açıklamasında bulunmuştu.