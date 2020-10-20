Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir? Kalorisi ve besin değeri nedir?

Proteinlerin yapı taşı olan aminoasit içeren son zamanların gözde besini bıldırcın yumurtasının sayısız faydası vardır. Grip, bronşit, astım gibi hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve özellikle iştah açıcı etkisiyle anne ve babaların tercih sebebi oluyor. Peki, bıldırcın yumurtasının faydaları neler?

Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olan bıldırcın yumurtasının üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği kaydedilmiştir. Birçok kıtada tüketimi yapılan bıldırcın yumurtasının tavuk yumurtasından daha fazla mineral, vitamin ve protein içerdiği bulunmuştur. Peki bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir? Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir?

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

Bıldırcın kuşunun yumurtasının faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki, bağışıklık sistemini güçlendirerek bizi birçok hastalığa karşı korumaktadır.

•Öksürük, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı yardımcı olmaktadır.

•Alerjik rahatsızlıkların önlemeye yardımcı olmaktadır.

•Bıldırcın yumurtası içindeki bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji veriyor, daha dinç hissetmemizi sağlıyor.

•Kansızlık sorununa yardımcı olmaktadır.

•Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu temizlemeye yardımcı olur.

•Şifa kaynağı bu yumurtanın içindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı olmaktadır.

•Kalp ve damar sağlığını korur.

•Metabolizmayı hızlandırıyor.

•Vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

•Bıldırcın yumurtasının, içeriğinde bolca A vitamini bulunduğundan dolayı göz sağlığını da desteklememektedir.

•Cinsel gücü arttırıcı bir etkisi bulunmaktadır.

KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Bıldırcın kuşunun yumurtasının sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bu şifa kaynağı yumurtanın kalorisi; 14 ramı 22 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %1 karbonhidrat, %34 protein ve %65 yağ içermektedir.

NASIL TÜKETİLİR?

Bıldırcın yumurtasını diğer yumurtalar gibi haşlayarak veya yağda kızartarak tüketebilirsiniz.

Salamurasını ve bıldırcın yumurtasını kırıp içine bal ekleyerek de tüketimi yapabilirsiniz.

Uzmanlara göre 2 yaşını geçmemiş bebeklere bıldırcın yumurtası verilmemesi önerilmektedir. Bunun sebebi bebeğin böbreklerinin ve sindirim sisteminin yeterli derecede gelişmemiş olmasından dolayıdır. 3 yaş üstü çocuğa ise günlük 1 tane yumurta vermeniz önerilmektedir. Bunu süt ve bal ile veya haşlamasını yaparak ya da çiğ şekilde aşırıya kaçmadan tüketimini yapabilirsiniz.

SESE FAYDALARI NELERDİR?

Genellikle ses iyi gelmesiyle bilinen bıldırcın yumurtasını çiğ bir şekilde içmek, ses kısıklığına iyi gelmektedir. Bu yöntemi düzenli bir şekilde her gün 1 tane bıldırcın yumurtası içtiğinizde daha rahat nefes almaya başladığınızı da fark edebilirsiniz.

CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Bıldırcın yumurtası yaşlanmayı geciktirir ve ayrıca kırışıklarınızın iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Bıldırcın yumurtası cildin yumuşaklığını ve nemini arttırır ve bıldırcın yumurtası maskesi yaparak da yüzünüzdeki lekelerin gitmesine yardımcı olmaktadır.