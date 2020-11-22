Bilboardlı Öğretmenler Günü kutlaması
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Bilboardlı Öğretmenler Günü kutlaması

22.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:44
Bilboardlı Öğretmenler Günü kutlaması

Batman'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir okul idaresi, bilboarda astırdığı afişle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamadı.

Batman'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir okul idaresi, bilboarda astırdığı afişle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamadı.

Merkez Sabri Ülker İlkokulu Müdürü Salih İnançlı, okulda görev yapan öğretmenlerin isimleri ile "İyi ki öğretmen olmuşsunuz ve sizinle çalışmaktan gurur duyuyoruz." yazılı afişleri kentin en işlek caddelerindeki bilboarda astırdı.

Bilboardlı kutlama öğretmenler ve görenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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